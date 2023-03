Národní památkový ústav nebude se začátkem hlavní sezony zdražovat vstupné

Národní památkový ústav (NPÚ) nebude s přicházející hlavní turistickou sezonou zdražovat vstupné, sníží naopak cenu vstupenek pro děti od šesti do 17 let. Uvedla to ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. NPÚ zdražoval vstupné na památky ve své správě naposledy loni se začátkem sezony, šlo o nárůst v rozmezí od deseti do 30 korun. Hlavní turistická sezona začne na památkách 1. dubna.

Foto: Profimedia.cz Zámek Lednice patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším objektům ve správě NPÚ.

Článek NPÚ, který spravuje stovku státních hradů, zámků a dalších objektů, loňské zdražení zdůvodnil nižšími výnosy z návštěvnosti během dvou pandemických let i růstem cen za energie. Goryczková uvedla, že rok 2022 považuje za relativně úspěšný, na památky přišlo o půl milionu návštěvníků více než v roce 2021, zvedly se i výnosy. „Stále ale zaostáváme za rokem 2019, který je pro nás metou, ve srovnání s ním budeme vědět, že jsme v normálu,“ uvedla. Propad loňska ve výnosech proti roku 2019 je podle ní 40 milionů korun, v návštěvnosti šlo o rozdíl 1,5 milionu loňských návštěvníků proti roku 2019. Stále méně než před pandemií V loňské hlavní sezoně zavítalo na státní památky 3,4 milionu návštěvníků. Byl to nárůst o 13 procent oproti předchozímu roku a pokles o 26 procent oproti roku 2019, tedy období před koronavirovou pandemií. Některé památky ale byly loni otevřené až do konce roku. Telčské muzeum vyvede turisty i mimo slavné náměstí Cestování Stejně tak je letos přibližně pětina státních památek otevřena už před hlavní sezonou, tedy od 1. ledna. Sledování toho, kolik návštěvníků se na hrady, zámky a další objekty přijde v zimním období podívat, je podle ředitelky ukazatelem toho, jak by mohla sezona vypadat. Od začátku roku přišlo asi 42 000 lidí, což na vstupném činí asi 6,5 milionu korun, uvedla Goryczková. NPÚ si letos připomene 20 let od svého vzniku, připravil nové prohlídkové okruhy na několika památkách a tradiční projekt Po stopách šlechtických rodů bude letos věnován rodu Harrachů. Ti patřili mezi nejvýznamnější šlechtické rody, hráli zásadní roli v českých dějinách jako vysocí představitelé státu a církve, ale také jako pokrokoví správci panství. Cílem projektu je představit tento rod a probudit zájem veřejnosti o něj. NPÚ letos připomene také 300 let od úmrtí barokního architekta Jana Blažeje Santiniho, slavného představitele stylu zvaného barokní gotika. K jeho nejznámějším stavbám patří kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Zimní Kutnou Horou za skvostnou architekturou i tajemnými příběhy Tipy na výlety