Hrad Doubravka zve k návštěvě nově otevřené zbrojnice

„Historií se zabývám od svých devíti let, kdy jsem začal chodit za šermíři. Sbírání zbraní pak začalo, když mi dědeček předal několik nožů a mě to chytlo. Posledních deset let pak sbírám různé repliky zbraní od pravěku až po současnost a nyní tu sbírku představujeme,“ řekl Právu Tomáš Oplt, který zbrojnici na hradě s přáteli vybudoval.