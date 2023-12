Poznáváte ho? Na tomto hradě se před 50 lety točila pohádka Tři oříšky pro Popelku

„Šaty s vlečkou stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane.“ Je to přece Popelka. Legendární pohádka Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku letos slaví půl století od uvedení do kin. Natáčela se mimo jiné na hradě Švihov na Klatovsku. Jaké scény se tu odehrávaly? Poznali byste dnes zákoutí, která se objevila v pohádce? A jak si tu Popelku připomínají? Zjistili jsme to s kamerou Novinek.

Na tomto hradě se před 50 lety točila pohádka Tři oříšky pro Popelku.Video: Novinky