Pohádkový vodní hrad Švihov láká na Popelku i lodičky

Tváře umouněné od popela, ale kominík to není. Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Šaty s vlečkou stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane. Kdo je to? Švihov proslavila jedna z našich nejznámějších a nejoblíbenějších pohádek o třech kouzelných oříškách. Pojďme se podívat na jedno z míst, na kterém tento český filmový klenot vznikl.

Foto: Tereza Havlíčková Hrad Švihov se nachází ve stejnojmenné obci v Plzeňském kraji.