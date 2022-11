Poutní kostel Panny Marie Těšitelky je ozdobou úbočí Kraví hory

Přímo u kostela se nachází pramen s léčivou novohradskou vodou, který je pod chrámovým schodištěm sveden do dvou kašen. Už když přijíždíme ke kostelu, vidíme několik návštěvníků, kteří k místu přicházejí s láhvemi a čepují vodu do zásoby. Při návštěvě kostela tedy doporučujeme neopomenout vzít s sebou prázdnou nádobu.

Když vstupujeme do bočních dveří kostela, otevírá se nám pohled na ambity, které vedou po délce jeho stěn. V zadní části se dostaneme do útrob svatostánku a v tu chvíli to spatříme. Interiér je naprosto úchvatný. Zdobí jej vzácné nástropní malby z roku 1729, které byly částečně přemalovány při opravě v roce 1888. Na hlavním zlaceném oltáři je pak zasazena kopie obrazu Panny Marie Těšitelky ze Štýrského Hradce. Co dalšího stojí za obdiv, je také původní vybavení z 18. století.