Nedostavěný klášter v Kuklově pohltí svou poklidnou atmosférou

Navštívili jste již nedostavěný klášter v Panenském Týnci? A líbil se vám? V tom případě tedy na vašem seznamu nesmí chybět ani kuklovský klášter, který jako by tomu týneckému z oka vypadl. Leckdo by jej mohl podle fotografie snadno zaměnit. Ten, za nímž se však vypravíme my, se nenachází v Ústeckém, nýbrž v Jihočeském kraji. Zcela dominantní stavba tu vyčnívá v malé osadě Kuklov, která spadá pod obec Brloh.

Foto: Tereza Havlíčková Klášter Kuklov připomene na první pohled klášter v Panenském Týnci.