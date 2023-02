Černouček se stal turistickým cílem

Černouček je od prezidentské volby aktuálně zřejmě nejznámější obcí v Česku. Je to poznat na zájmu nejen médií, ale i lidí z blízkého i dalekého okolí, kteří do něj v hojném počtu míří. „Chtějí vědět, jak se tady žije. Zejména o víkendech tady potkáváme turisty s batůžky. Obhlížejí si kostel či školu, a když potkají někoho z místních, hned se ptají, kde pan generál bydlí,“ řekla Právu starostka obce Lucie Kavánová (nez.).

Bydliště budoucího prezidenta si ale podle ní musejí zájemci většinou vyhledat sami. „Občané si na turisty a média zvykli, ale to, kde pan generál bydlí, si většina z nich nechává ze solidarity se sousedem pro sebe,“ poznamenala starostka. Vedle pěších se podle ní rozvinula v obci také autoturistika. „Auta projíždějí kolem domu pana generála, některá jen přibrzdí, jindy ale lidé z vozu vystoupí, dům si prohlížejí, případně se před ním vyfotí,“ popsala starostka.

Zástupci médií a návštěvníci obce se podle druhého souseda opakovaně ptají zejména na ochranku budoucího prezidenta. „Nijak se nás to netýká. Ti jeho bodyguardi jsou slušní kluci, takže žádný problém s nimi nemáme,“ poznamenal. „Navíc jsme na jeho ochranku zvyklí z doby, kdy působil v NATO,“ připomněl starousedlík.

Generál Pavel se několikrát zmínil, že by i jako prezident chtěl nadále bydlet doma. Zatím není jisté, jestli mu to bude z bezpečnostních důvodů umožněno.

„Když vidím ten velký zájem o jeho osobu, tak si myslím, že by možná bylo pro něj i paní Evu lepší, kdyby bydleli na Hradě, kde by měli více soukromí. A domů by se vraceli na víkendy, určitě je tady vždy rádi uvidíme,“ uzavřela starostka.