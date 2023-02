Cyrilometodějská stezka má vést z Moravy až do Říma

Krajští radní se již spojili se zástupci hlavního města Itálie Říma a navrhují sepsání dohody o vzájemné spolupráci. Ta by se měla týkat nejen turistického ruchu, ale i dalších oblastí blízkých oběma regionům.

„Řím i Zlínský kraj mají společného mnohem více než jen turistické stezky. Právě této podobnosti bychom chtěli do budoucna ještě více využít. Spolupráce by tak mohla probíhat například v oblastech dopravy, infrastruktury, cestovního ruchu, životního prostředí, kultury a sportu, ale například i v letectví a kosmonautice,“ přiblížil náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a cestovní ruch Lubomír Traub (ODS).

Prvotní je však další rozvoj Cyrilometodějské stezky, která vloni získala cenný certifikát Kulturní stezka Rady Evropy, a to jako první podobný projekt v České republice. „Zapsala se tak do historie téměř padesáti certifikovaných kulturních evropských stezek, navíc jako první se zaměřením na slovanské kulturní dědictví. Toto jedinečné uznání je svým významem srovnatelné se zápisem do UNESCO,“ podotkl Traub.