Lyžování pro mámy, táty i děti na hranicích Salcburska a Korutan

Středisko není obrovské, nehlučí tu až do rána přeplněné bary jako v Ischglu, nejsou tu ulice lákajících výkladů jako v Söldenu a přitom přívětivých restaurací a bister je tu dost. Lyžování a turismus vůbec tu mají dlouholetou tradici, jezdilo se sem odpočívat už za monarchie. Dnes patří Katschberg k jednomu z nejdynamičtěji se rozvíjejících turistických regionů v Rakousku.

Sjezdování si tu užijí všechny výkonnostní typy. Lyžařská houpačka mezi východními svahy hory Tschaneck (2030 m n. m.) a západními a severními svahy protilehlého Ainecku (2220 m n. m.) je propojená lyžařským mostem s pohyblivým chodníkem překlenujícím silnici a nabízí 70 kilometrů sjezdovek; 20 km modrých, 40 km červených a 10 km černých. Šestnáct lanovek a vleků má hodinovou kapacitu 27 500 osob. A koho „nezničí“ ani těžká černá sjezdovka pro „experty“ s místy až se 100procentním klesáním, může si dát ještě večerní lyžování. Je na programu dvakrát týdně od 19 do 22 hodin na Königswiese.

Na své si tu ale přijdou i pohodáři a romantici. Výhled na horské masivy do všech stran dovolují obě strany „houpačky“ a panoramata opravdu stojí za to. Sjezdovky jsou tu spíš široké dálnice a kroužit oblouky tu můžete ve svém rytmu, ať už je to slowfox nebo spíš kvapík. Nikdo vám nesviští za zády. Přelidněno tu nebývá ani v nejvyšší sezoně.