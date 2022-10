Salmovský zámek Rájec nad Svitavou uchvacuje rozsáhlým mobiliářem

To je téměř současnost, ponořme se do minulosti. Zámek v obci Rájec-Jestřebí, spíše se používá Rájec nad Svitavou, je navenek sice velmi pěkný, ale nádhera je hlavně uvnitř přepychového panského sídla inspirovaného francouzskou architekturou doby Ludvíka XV.

Rájecký zámek vznikl na místě renesančního sídla, které v roce 1757 vyhořelo. Hrabě Antonín Karel ze Salmu (rod má v erbu lososa, německy Salm) nechal na místě vystavět své sídlo podle návrhů vynikajícího italského architekta M. A. Canevala. Ten mu předložil návrh na trojkřídlou patrovou budovu ve tvaru U, byla otevřena do čestného dvora, zakrytou mansardovou střechou s mnoha vikýři.

Salm si to mohl dovolit, byl komorníkem císaře Josefa II. Zámek postavili rychle, na současnou dobu pozoruhodně, začalo se roce 1763 a končilo o šest let později. Salmové drželi panství do roku 1945, poté přišel československý stát se svými znárodňovacími dekrety.