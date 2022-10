Klenotem tak trochu opomíjeného Tachovska je zámek v Boru

Borské panství vlastnil do roku 1650 rod Švamberků, ti měli původní sídlo na Schwanbergu u Bezdružic, my ho známe jako ruinu Krasíkov. Schwan je německy labuť, opeřence měl tento významný rod v erbu.

Švamberkové zde sídlili čtyři staletí, do konce třicetileté války. Zapsali se nejen do dějin města, ale i do značné části západních Čech. Rod se v 15. století hodně rozrostl, proto se majitelé pustili do velkolepé přestavby, což se odehrálo na začátku dalšího století. Středověký hrad, kde se hlavně dbalo na bezpečnou ochranu, se rozmáchl do všech stran. Vznikla tři prostorná křídla, bývalé malé nádvoří se proměnilo v atrium, což je současná velká vstupní hala se studnou.