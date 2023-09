Pět míst v Rakousku, která by vám při podzimních toulkách neměla uniknout

V Pyhrn-Prielu najdete také rybník Schiederweiher, považovaný za jedno z vůbec nejhezčích míst v Rakousku. Zřejmě za to mohou vrcholky hor, které se za ním zdvíhají, nebo idylicky působící hráz, kde se voda líně přelévá a nevzrušivě šplouchá. V regionu zvou k procházce i rokle, sportovně založení jedinci si zase mohou vyzkoušet místní ferraty. I na nich to bude během podzimních teplot jistě příjemnější než za letního žáru.

Další muzea a galerie vás zavedou už do tradičnějších míst a mezi tradičnější exponáty. Uměleckou zastávku si můžete udělat v říčním přístavu Mural Harbor, kde šedým průmyslovým budovám vdechly nový život graffiti. Když budete mít chuť, můžete si sami zkusit něco nasprejovat, je to zcela legální a mohlo by to vyjma dospělých zaujmout i děti.