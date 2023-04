Zapadlý region je domovem jedné z nejbizarnějších rakouských tradic

Nést na ramenou Samsona, jehož výška se v závislosti na jednotlivých obcích pohybuje od pěti do osmi metrů, je bez přehánění velká čest. Některé zdroje uvádějí, že je vyhrazena výhradně svobodným pánům, kteří ale zároveň musejí mít dost síly. Obří voják totiž nejen pochoduje, ale předvádí do hudby i nejrůznější tanečky.

Náročně přitom vypadá už samotné nasazování Samsona na ramena nosiče. Ten musí hlavu prostrčit postrojem, který mu obepne pro větší stabilitu pas, figuru ze dřeva a kovu pak drží pomocí madel. Když se dá obří Samson do pohybu, vypadá to, jako by po ulici plul. Před ním pochoduje dechová kapela, průvodu sekundují ještě menší postavy trpaslíků, značně zakulacené, které působí humorně.

Oblast Lungau je takovým pomyslným koncem světa. Nachází se v Salcbursku a z jihu je vklíněna mezi Korutany a Štýrsko. Za jeho severní hranicí zase leží známé lyžařské středisko Obertauern. Nadneseně by se dalo říct, že z Lungau je to daleko úplně všude. Oblast je řídce osídlená, mezi obcemi a vesnicemi není nic než louky, maximálně pár osamělých stavení.

Naše skupina si to zamířila údolím u obce Weißpriach a na jednu z přilehlých hor, do lesů, na které je krátký i mobilní signál. Zprvu nenáročný výlet po silnici nebo prašných cestičkách podél říčky Longa se záhy mění ve strmé stoupání, při němž elektrickou výpomoc na kole přepínám na nejvyšší výkon a vůbec se za to nestydím. Každou chvílí to vypadá na déšť, ale pošmourno a oblaka vznášející se nad vrcholy dodávají horám mystický nádech.