Proč je podzim jako stvořený pro cestování

„Variantou může být i vyrazit do exotičtějších krajin, kde se pomalu blíží začátky hlavních sezon a teploty tam bývají přece jen vyšší než v Evropě. My takto koncem října začínáme létat přímými lety do Vietnamu, Dominikánské republiky a na Kubu,“ dodal pro ty, kterým se už evropské dovolené malinko zajídají a chtěli by poznat něco nového, taktéž mimo hlavní sezonu.