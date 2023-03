Párou Prahou i Posázavím. Sezona začíná

Všechny parní vlaky letos začínají i končí na nádraží ve Vršovicích. Spoj Párou Prahou se na tradiční trať přes Prokopské údolí, Hostivici a zpět po Pražském Semmeringu vydá pouze 8. dubna. Parní jízda přes Libeň do Roztok a přes pražské hlavní nádraží zpět do Vršovic se uskuteční 6. května a 30. září.

Párou Posázavím vyrazí přes Davli a Jílové u Prahy do Týnce nad Sázavou 9. dubna, 7. května, 23. července, 20. srpna a 1. října. Do města Sázava, kde se nachází mj. bývalý benediktinský klášter nebo centrum sklářského umění Huť František, jede 22. července a 19. srpna.

Oblíbený Cyklohráček vstupuje do 10. sezony a cestovatelům poslouží o víkendech a státních svátcích od 25. března do 29. října. Dva páry spojů pojedou z Prahy přes Pražský Semmering, Hostivici, Středokluky a Podlešín do Slaného a ve vybrané dny až do Zlonic. Od 15. dubna do 16. července musí kvůli výluce podél Vltavy do Kralup kolem renesančního zámku v Nelahozevsi a k hoře Říp.