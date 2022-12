Opravdu bezpečných míst je na planetě jen pár, ukazuje mapa cestovních rizik

Afghánistán, Libye či Ukrajina. To jsou jen některé ze zemí, kterým by se měli cestovatelé v příštím roce vyhnout. Vyplývá to z mapy cestovních rizik, kterou každoročně připravuje společnost International SOS. Z grafiky lze také vyčíst, že států se zanedbatelným bezpečnostním rizikem pro turisty je poskrovnu, patří mezi ně mimo jiné Slovinsko či Island.

Foto: International SOS Mapa zobrazuje míru bezpečnostních rizik pro cestovatele.

Nejrizikovějším světadílem je z hlediska bezpečnosti Afrika. Drtivá většina zdejších států je označená oranžovou a červenou barvou, což symbolizuje střední a vysoké riziko. Libye, Somálsko, Mali, Středoafrická republika, Jižní Súdán nebo část Nigérie jsou pak vybarveny do ruda, což značí extrémní riziko. Extrémně nebezpečné jsou podle mapy také některé státy na Blízkém východě, jako jsou Sýrie, Irák, Jemen či Afghánistán. Vysoké riziko hrozí cestovatelům také v Pákistánu, části Indie, v Myanmaru či Papui Nové Guineji. Málo rizikovými zeměmi jsou v Asii populární turistické destinace jako Thajsko, Vietnam, Japonsko, Čína či Jižní Korea. Oproti tomu Indonésie je oranžově zbarvená, což značí střední riziko. Čech vyrazil jako turista do Afghánistánu. Člen Tálibánu ho prováděl zámkem Podcasty Nejbezpečnějšími světadíly jsou Evropa, část Severní Ameriky, přesněji USA a Kanada, a také Austrálie. Evropské státy jsou vyjma Ukrajiny zbarveny žlutou jako málo rizikové. Starý kontinent je rovněž domovem jediných států, kde je bezpečnostní riziko zanedbatelné, což je na mapě zvýrazněno světle zelenou barvou. Těmito zeměmi jsou Lucembursko, Švýcarsko, Slovinsko, Dánsko, Finsko, Norsko a Island. Zanedbatelné bezpečnostní riziko je rovněž v Grónsku, které je autonomním územím Dánska. „Míra násilných činů je velmi nízká. Nepanuje zde žádné politické násilí nebo občanské nepokoje. Bezpečnostní a záchranné složky jsou efektivní," uvádí mapa k nejbezpečnějším zemím světa. Foto: International SOS S psychickým zdravím na tom západní společnost není úplně slavně. Mapa kromě bezpečnostních rizik ukazuje také ta zdravotní. Z tohoto hlediska jsou opět nejbezpečnější Evropa, USA s Kanadou a Austrálie s Novým Zélandem. Malé zdravotní riziko ale cestovatelům hrozí i v Chile, Jihoafrické republice, Turecku, Japonsku či Jižní Koreji. Psychické zdraví v Evropě pokulhává Třetí mapa, která zobrazuje míru psychických onemocnění a poruch v jednotlivých zemích, už pro Evropu tak optimistická není. U České republiky se podíl populace s psychickými poruchami pohybuje mezi 10 až 12,5 procenta. Týká se to úzkostí, bipolární poruchy, depresí, schizofrenie či poruch příjmu potravy. Směrem na západ Evropa červená, nejhůře na tom jsou Španělsko, Portugalsko a Irsko. Stejně tak jsou nejtmavší barvou zalité Grónsko a Austrálie. Rudá barva značí, že podíl populace s psychickými potížemi tvoří 17,5 až 20 procent. Takže ve státech, které jsou premianty z hlediska obecné bezpečnosti, se na druhou stranu řada lidí potýká s poměrně závažnými psychickými problémy, jak vyplývá z map.