O lipenskou elektrárnu je rekordní zájem

Turisté zamíří v elektrárně do obří kaverny, komory kulových uzávěrů a prohlédnou si i unikátní turbínu.

Dosud bylo podzemí Elektrárny Lipno přístupné pouze výjimečně, veřejnost dostala možnost vstupu do útrob podzemní elektrárny na pravidelných prohlídkách poprvé letos. Podmínkou je kromě dobrého zdravotního stavu a minimálního věku i registrace s dostatečným časovým předstihem na webových stránkách. Naprostou většinu termínů si zájemci rozebrali v prvních minutách po otevření formuláře.

„Je to novinka, čekali jsme, že lidi budou mít chuť se do podzemí podívat, ale zájem byl opravdu extrémní. Protože se na hodně zájemců nedostalo, rozhodli jsme se prohlídky protáhnout až do konce září,“ uvedla vedoucí infocenter ČEZ Kateřina Bartůšková.