Největší socha v Česku. Hořický trpaslík po třiceti letech stojí

Monument z dílny Kurta Gebauera předčí o dva metry donedávna největší skulpturu Česka, jezdecký pomník Jana Žižky na pražském Vítkově. „Mělo by to tak být. A to Žižka sedí na koni. Naopak trpaslík stojí na pískovcových nohou,“ podotkl učitel František Kozel.