Největší lyžařská oblast v Rakousku láká na zimní sezonu Robbiem Williamsem i zvýhodněnými skipasy

Hvězda světového popu rozvíří sněhové vločky na otevřeném stadionu Planai 7. a 8. prosince. Pořadatelé slibují nejen nezaměnitelnou atmosféru zasněžené hvězdné noci, ale též dokonalou akustiku a působivou světelnou show. Cena koncertu začíná v přepočtu na 3665 korunách.

Hlavním lákadlem lyžařské oblasti jsou ale vždy zvýhodněné nabídky a ceny skipasů. Ve Ski amadé můžete v pěti regionech čítajících Gastein, Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Grossarltal a Hochkönig lyžovat ve 25 skiareálech na 760 kilometrech sjezdovek.

Foto: Profimedia.cz Robbie Williams zahájí lyžařskou sezonu ve velkém stylu dva večery po sobě.

Letošní sezonu si přijdou na své jak rodiny s dětmi různého věku, tak páry i jednotlivci. Včasná online koupě skipasu se letos vyplatí nejen z důvodu ušetření času ve frontě, ale i díky výhodnějším cenám. Čím dříve rezervujete, tím více byste měli ušetřit.

Děti na lyžích

Během veškerých víkendů v zimní sezoně 2023/2024 lyžují děti, narozené mezi lety 2008 a 2017, a mládež ročníků 2005 až 2007 výhodněji než v pracovním týdnu. Výše ušetření záleží na zvoleném regionu a resortu.

Nejmladší děti, narozené v roce 2018 a později, mohou ve Ski amadé pohodlně započít svou lyžařskou životní etapu během takzvaného Minis’s Weeku. Ten se koná od 13. do 27. ledna 2024 a dítě má během něj za cenu 164 eur (zhruba 4020 korun) k dispozici skipas, zapůjčení vybavení i služby instruktora (5× na půlden či na tři celé dny podle regionu). Zdarma má též ubytování na sedm nocí v pokoji rodičů, na které je akce vázána.

Velikonoční nadílka pro děti trvá v lyžařské oblasti v příštím roce déle, než bývá zvykem. Od 16. března až do konce sezony lyžují děti do 15 let zdarma v doprovodu alespoň jednoho rodiče, který si zakoupí šestidenní skipas. Na děti čeká v konkrétních střediscích i doprovodný velikonoční program a další nabídky.

Rodiče, kteří mají opravdu malé dítko, narozené v roce 2021 a později, které ještě není na lyžování připraveno, mohou využít skipas pro mladé rodiny. V rámci něj vždy jeden z rodičů lyžuje, zatímco druhý se stará o potomka a mohou si jej libovolně půjčovat až 18 dní.

Dámský týden nejen pro ženy

Ačkoli se jmenuje Ladies Week, tedy týden pro ženy, zváni jsou i muži. V termínu od 16. do 23. března dostanete k zakoupenému ubytování na týden ve dvoulůžkovém pokoji jeden skipas na dobu pobytu zdarma.

Záleží tak jen na vás, zda vezmete lyžovat partnera či kamarádku. Součástí akce je i den s lyžařským průvodcem a testování nových modelů lyží zdarma pro jednu osobu. Nabídka je dostupná u poskytovatelů ubytování zapojených do akce. Připraven bude i doprovodný program na dobu, kdy zujete lyžáky, hlavním hitem budou koncerty.

Obzvláště romantický Gastein

Nejvýše položená lyžařská oblast Gastein se čtyřmi lyžařskými areály a termálními lázněmi hned ve dvojím vydání láká zejména na adventní trhy, zážitkovou gastronomii a jazz.

Od 1. do 23. prosince můžete každý pátek a sobotu navštívit adventní trhy v Bad Hofgasteinu. Vánočně osvětlené kulisy doplní zpěvy koledníků, doprovodný program na saních tažených koňmi, výlet s pochodněmi či strašidelní krampusové.

Klidnější útulný adventní trh čeká zejména na rodiny s dětmi 16. prosince ve vesničce Dorfgastein. Nebudou chybět tradiční pochutiny, sáně ani řemeslné výrobky.

Foto: Profimedia.cz Zimní Bad Gastein je jako vystřižený z pohlednice.

V Bad Gasteinu se od 15. do 17. prosince koná umělecky zaměřený adventní trh ARTvent-Markt. Od třetí odpolední do osmé hodiny večerní tam budete moci umělecky nasytit všechny smysly. V centru dění budou výtvory místních umělců, nevšední vánoční nápoje, chuťově vyladěné pokrmy, to vše za doprovodu podmanivé hudby.

Kdo má rád jazz, měl by do Gasteinu vyrazit v polovině března. Další ročník oblíbeného Snow Jazzu se v tamějších horských chatách koná od 14. do 17. března.

Jídlo a zážitek

Každou středu od 27. prosince do 4. dubna můžete zažít „vrcholovou snídani“ ve Sportgasteinu. Akce zahrnuje výjezd lanovkou Goldberg na Kreuzkogel, vycházku s průvodcem ke kříži, jednomu z nejvyšších bodů oblasti s nádherným výhledem.

Účastníci se pokochají výhledem na národní park Vysoké Taury, v čemž mohou pokračovat i při snídani v architektonickém skvostu od Gerharda Garstenauera. Nevšední snídaně vyjde dospělá ranní ptáčata v přepočtu na 1500 korun, děti na polovinu.

V tomto národním parku můžete zažít i kulinářskou zimní cestu, a to každý pátek od 29. prosince do 1. března. Po pěším výletu s loučemi účastníky čeká horký voňavý nápoj u ohniště a předkrm, cesta na saních tažených koňmi do horské chaty a večeře z lokálních surovin včetně hudebního doprovodu. Cena programu, který zní jako dokonalé zimní rande, je v přepočtu 1750 korun na osobu.