Muže měli údajně vyhodit z letadla za to, že řekl slovo penis

„Řekli mi, že nás vykázali z paluby za použití slova penis,“ řekl Bauer serveru Fox 2 Detroit. „Nemyslel jsem to nijak hanlivě. Jde přece o součást mužské anatomie. Ale doslova nás vykopli z letadla a museli jsme do cíle řídit.“ Společnost Allegiant Airlines sice cestujícím nabídla náhradní spoj, ten však muži nepřijali, protože by do cíle nedorazili včas.