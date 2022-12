Agresivní cestující pokousala policisty, kteří ji přišli vyvést z letadla

K incidentu došlo na konci listopadu na letišti v americkém New Orleansu. Odstartovaly ho poznámky na zmíněnou rodinu, po nichž si posádka vyžádala asistenci policie, uvádí s odkazem na kancelář šerifa server Independent.

Pětadvacetiletá Shannon Epsteinová, z níž se později vyklubala neteř bývalého republikánského guvernéra státu New Jersey, se při zásahu policistů začala projevovat čím dál agresivněji. Žádný z šesti příslušníků bezpečnostních složek nevyvázl z incidentu bez újmy; jednoho pasažérka kousla do ruky, druhého kopla do rozkroku.