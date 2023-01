Lyžařské zájezdy do ciziny jdou na dračku

S Čedokem jezdí na hory do zahraničí lyžaři nejčastěji do rakouských Alp, zejména do oblasti Schladming-Dachstein nebo na Kaprun. „Novinkou jsou letos i přímé autobusové linky pro lyžaře právě do oblasti Schladmingu, takže mohou nechat auta doma a pohodlně vyrazit na hory. Letošní sezona je už bez covidových omezení a je to vidět i na prodejích,“ potvrdila i mluvčí Kateřina Pavlíková. Na Kaprunu vyjde denní skipas na 66 eur (1572 Kč).