Bez pojistky vyráží do hor jen hazardér

Na horách v zahraničí by si v rámci cestovního pojištění měl klient ohlídat dostatečnou výši limitů léčebných výloh.

Do hor byste se neměli vydat ani bez sjednání pojištění odpovědnosti. Pokud byste nějakému lyžaři způsobili škodu na zdraví s trvalými následky, mohla by pro vás částka za odškodnění znamenat celoživotní finanční závazek. Proto nešetřete ani na dostatečně vysokém nastavení limitu pojistného krytí, který by měl dosahovat alespoň 15 milionů korun.