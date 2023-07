Kam v Praze za odpočinkem a dobrou kávou? Nahlédněte do našeho průvodce a objevte nová místa

Máte rádi kávu a láká vás vychutnat si ji v prostředí městské zahrady? Možná by vás mohla zaujmout nedávno otevřená Vila 63.

Prostor vinohradské vily z roku 1930 otevřela podnikatelka a provozovatelka kavárny teprve před dvěma měsíci. Užívat vilu se zahradou ji nabídl jeden ze zákazníků s tím, že by své služby mohla nabízet nejen ve své kmenové provozovně, ale právě i v tomto novém prostředí.

„Kompletně jsme zrekonstruovali zahradu i suterén domu,“ sdělila majitelka kavárny Dominika Blažević. Kavárna je zatím otevřena pouze pár dní v týdnu, a to hlavně podle počasí. Jelikož je uvnitř vily pouze kávový bar, zákazníci užívají prostory zahrady. Ta nabízí 60 míst k sezení, je ale možné si sem přinést také deku nebo si jen tak posedět na trávě.

„Otevřeno máme pravidelně v neděli odpoledne. To bývá spousta podniků uzavřená, tak člověk může přijít sem a cítit se trošku na dovolené a k tomu otevíráme i nějaký další den v týdnu. K tomu chystáme akce. Vždy je lepší se podívat na náš Instagram, kde to píšeme dopředu,“ dodala Blažević.

V plánu má podnikatelka udělat i „suchou“ variantu kavárny, a to v prvním patře vily, v druhém nadzemní podlaží by prý mohl také vzniknout prostor pro ubytování.

Loď vyrobili na konci 70. let v Hamburku, v roce 2008 byla v Praze zprovozněna jako největší golfová jachta světa.

Na programu je také letní kino či pořádání „osmdesátkových“ diskoték. „Takové místo v Praze chybí. Lidé by si chtěli jen tak zatancovat na staré známé hity,“ dodala Moskalová.

Vstup do botelu

Na lodi by se také v průběhu letošního roku měla otevřít česká restaurace. Ta by měla nabídnout právě tuzemské speciality s využitím sladkovodních ryb.

K lodi se dostanete přibližně za 5 minut od zastávky tramvají 1, 6, 12, 14 a 25 Libeňský most. V docházkové vzdálenosti je také stanice metra Palmovka.

Kulturní a sociální centrum Kasárna Karlín v areálu působí už od roku 2017, kdy ke dvoustému výročí založení Karlína objekt poprvé zpřístupnili veřejnosti. Historie kasáren sahá do 40. let 19. století. Za Rakouska-Uherska nesla název Ferdinandova kasárna, po roce 1918 se přejmenovala na Karlínská kasárna Jana Žižky z Trocnova. Pro vojenské účely byla využívána až do roku 2008.