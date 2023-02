Co dělat když stavbu přeruší počasí? Majitel pauzu využil neotřele, otevřel si uprostřed staveniště kavárnu

Tato třípodlažní budova v Soulu bývala původně rodinným domem. Její majitel, Oh Soon-seok se ale rozhodl ji nechat rekonstruovat a proměnit v showroom.

Kavárnu nazval příhodně, Area092. Práce na stavbě jsou totiž zastavené právě na 92 dní. A po tu dobu bude v rozestavěných prostorách fungovat dočasný podnik. Na zdech jsou, jako na každé stavbě, odhalené rozvody, na některých místech stojí kovové lešení, plachty zakrývají části, které by mohly přijít k úhoně, a nechybí ani lepicí pásky a tabulky s varovnými nápisy „Nebezpečí“ na obnažených betonových zdech.

Každého jistě ihned napadne, jak to asi bude v takovémto prostředí s hygienou, která by měla být s podniky veřejného stravování nerozlučně spjata. „I když je toto místo zařízeno jako staveniště, úřady potvrdily, že je bezpečné a čisté jako ostatní kavárny. Je to zajímavé zařízení, které je provozováno legitimně. Doufám tedy, že přijde mnoho lidí a užijí si nové věci a zážitky,“ řekl majitel.