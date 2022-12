Jedny z nekrásnějších vánočních trhů najdete v zemi, kterou Češi naprosto milují

Každý rok ji pořádá portál European Best Destinations, jedna z velice navštěvovaných webových stránek věnovaná cestovnímu ruchu v Evropě, a účastní se jí tisíce lidí. Když si do Záhřebu zaletíte třeba nízkonákladovkou, brzy tam pochopíte, proč se mnohým z nich zdejší předvánoční atmosféra a trhy tak líbí.

Na kluzišti si pak během adventu může zabruslit kdokoliv, mají tu dokonce dráhu, na které se dá jezdit kolem dokola. Trhy se však neodehrávají jen v tomto velkém parku, ale i na kopci na Starém městě nebo na Jelačićově náměstí, jakémsi zdejším Václaváku. Ve Zrinjevacu vypadají nádherně stoleté platany ovinuté kabely s malými žárovičkami až do korun nebo kašna, ze které padají šňůry světel jako vodopád podobně jako z altánu, ve kterém hrají kapely.

Originálním zážitkem je expozice nazvaná Polární sen. Najdete ji v syrovém prostředí podzemního betonového tunelu Grič pod Starým městem, který vznikl v období druhé světové války. Je udělaná z bílých proužků, které vypadají jako látka. Vytváří zvláštní prostor připomínající tajuplnou ledovou jeskyni nebo spíš ledovou kapli. Ozařuje ji zevnitř světlo, které prosvítá skrz proužky ven. Mění své pastelové barvy od modré, přes fialovou až po červenou. K tomu zní neobvyklá, téměř kosmická hudba. Jako kdybyste se z drsné reality bunkru přenesli do nějaké tajuplné pohádky nebo sci-fi příběhu.

Autorkám „jeskyně“ by se líbilo, kdyby se tu lidé zastavili a vychutnali si její křehkou krásu, nebo se zasnili, případně si něco přáli. Projít skrz tuto polární jeskyni snů je v každém případě lehce povznášející a vlastně i adventní zážitek pro nevěřící Tomáše jako jsem já.

Nejnavštěvovanější z víc než 60 záhřebských muzeí je to věnované bolestně ztraceným vztahům (Museum of Broken Relationships). Dokonce i v idylickém čase adventu. Vymyslel ho místní umělec Dragan Grubišič, když se rozešel s přítelkyní. Hledal předmět, který by jejich rozchod nejlépe charakterizoval. Pak se přidali s krátkými příběhy a předměty jeho kamarádi, známí a další lidé.