Umějí to Poláci lépe? Češi jejich trhy milují

„Poprvé jsme na polských trzích byli v minulém roce, a to v Cieszyně. To bylo v době, kdy se u nás kvůli pandemii trhy nekonaly a v Polsku ano. Byli jsme příjemně překvapeni nejen krásnou výzdobou, ale i výbornou atmosférou. Letos jsme proto chtěli zkusit Ratiboř a je to tady opravdu nádherné, ještě lepší než v Cieszyně,“ řekl jeden z českých turistů.

Ratibořské hlavní náměstí bylo o víkendu naplněno stánky až do posledního místečka a také na výzdobě se zde na rozdíl od některých českých měst nešetřilo. „Byli jsme se podívat i na vánočních trzích v Opavě, které nás ale zklamaly, mají tam jen pár stánků, ubyla i výzdoba. Ten kontrast je do očí bijící, vůbec se to nedá srovnat, přitom jde o města se zhruba stejným počtem obyvatel. Poláci nám to prostě i letos nandali,“ řekla starší žena z Opavy, která u stánku popíjela z kalíšku svařené víno za 10 zlotých. „Koupili jsme i nádherné ručně vyráběné vánoční dekorace,“ dodala.