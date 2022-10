Rokytnické vyhlídky usilují o cenu za architekturu

První vyhlídkou je Liška, která nabízí velkolepé pohledy do údolí a na hřeben Krkonoš. Konstrukce je zajištěna nejen zábradlím, ale i pletivem. Konec Lišky přesahuje úroveň terénu (jak uvádějí tvůrci, ocas jí trčí do údolí) a vede do volného prostoru, kde se ocitnete výš než okolní stromy.