Budapešť je město, kde skutečnost obvykle předčí očekávání

Co se jim na ní může líbit? Pojďme se spolu podívat třeba na Budínský hrad. Když k němu přicházíte, míjíte místy staveniště. Ještě dnes tu opravují následky drsných bojů druhé světové války. Maďarsko se snaží obnovit hrad v jeho předválečném lesku, je totiž jednou z mnoha zdejších památek ze seznamu UNESCO. Opravy, které tu památkáři dělali po válce, byly často neprofesionální.

Trvalo deset let, než tým odborníků uvedl sál do stavu, v jakém byl při svém zrodu v roce 1900. Tehdy ho jeho tvůrci rozebrali a odvezli vlakem do Paříže, aby ho ukázali na Světové výstavě, kde za něj získali Hlavní cenu. Porota oceňovala zejména špičkovou práci maďarských umělců a uměleckých řemeslníků. Ta oslňuje domácí i zahraniční turisty dodnes.