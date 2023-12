Aerolinky usadily šestiletého chlapce do špatného letadla. Skončil sám 250 kilometrů od cíle

Chlapcova babička Maria Ramosová pro místní portál WINK-TV uvedla, že ji zachvátila panika, když její vnuk minulý čtvrtek nepřiletěl plánovaným letadlem. „Řekli mi, že na palubě není, prý svůj let prošvihnul,“ okomentovala žena, která si však byla jistá, že let zmeškat nemohl. „Vběhla jsem do letadla a zeptala se letušky, kde je můj vnuk, a jestli ho snad ve Filadelfii nepřevzala,“ vzpomíná žena.

„Chci, aby mi aerolinky zavolaly a řekly mi, jak mohl můj vnuk skončit v Orlandu. Jak se to stalo? Vysadil ho někdo z letadla? To ho stevard poté, co vyřídil s jeho matkou potřebnou dokumentaci, nechal jít samotného? Nebo snad můj vnuk sám vběhl do špatného letadla?“ cituje server Independent rozčarovanou ženu.