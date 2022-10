Vypěstujte si třapatky ze semen

Když v červenci rozkvetou třapatky, vypadá to, jako by se do záhonů skoulelo sluníčko. Úbory zadržují letní žár dlouho do podzimu, a až vyhasnou, obdaří nás semínky vhodnými k výsevu ven i pod sklo. Využijte toho, nebudete litovat!

Foto: Adéla Mclintock, Právo Veselá sluníčka rozpalují záhony ve stylu prérie. Zazáří také v předzahrádce podél živého plotu i jinde, kde je od kvetení neodradí mokro a stín.