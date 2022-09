Rozkvetlá něha babího léta

Červená, růžová a purpurová spolu bravurně ladí. Světlo babího léta je zbavilo ostrých kontrastů, zdají se měkčí a sytější než o prázdninách a lépe vystupují do popředí.

Koho láká procházka zemí červánků, jak by poeta nespíš pojmenoval zahradu, kde se všechny tři barvy potkávají v hojném počtu, ten má na výběr z mnoha krásných trvalek, keřů a letniček.

Zploštělá květenství připomínají něžné obláčky a pohled na ně je úchvatný, ať nad nimi blikají bledorůžové hvězdičky tzv. podzimní lilie (Hesperantha coccinea) Pink Princess, nebo zvedají sukýnky fuchsie, které si užívají přívětivých paprsků, než budou muset do kouta chráněného před mrazem.

Jsou také šarmantními průvodci pokryvných růží, které oproti keřovým tolerují více sucha. Na to je rozchodníkovec odborník, což mu do budoucna zajišťuje na zahradě stálé místo.

Chceme-li se s krásou růží shledat ještě teď, zvolíme druhy kvetoucí opakovaně. Existuje však plejáda rostlin, které oddech nepotřebují a v kvetoucím maratonu pokračují dlouho do podzimu. Patří k nim vysokánské slézy (Malva), které se už od června romanticky růžovějí a po okolí šíří kouzlo starých časů. Ne náhodou. Už naše babičky je s oblibou pěstovaly na dvorcích a v předzahrádkách.

Ani letničkové víly krásenky (Cosmos bipinnatus) se nevzdávají dřív, než teplota sklouzne pod nulu. Teprve pak uschnou a předají semínka zemi, kde vyklíčí a příští rok znovu vykvetou. Jsou to skvělé květiny k řezu.

Do letních a podzimních kytic se rovněž hodí šalvěj drobnolistá (Salvia microphylla) a její po ananasu vonící, karmínově červená sestřička (S. elegans) Scarlet Pineapple. Obě mají jemný vzdušný vzhled a choulostivou povahu, proto je pěstujeme podobně jako jednoletky či v přenosných nádobách, které v teplé části roku zapustíme do země nebo postavíme, kam se to zrovna hodí.