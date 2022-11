Oplocení musí domu slušet

Plot vymezuje pozemek okolo domu a je zároveň i jeho ozdobou. Je to prvek, který má jasnou funkci, ale důležité je, aby pasoval ke stylu domu, do okolní zástavby. V nabídce je mnoho materiálů a designů, proto pečlivě vybírejte ten pravý pro vás. Vydržet by měl několik desítek let.

Foto: Hornbach Plot Gabio geometrie z pozinkované a práškově ošetřené oceli vynikne barvou i geometrickými průhledy. Cena 5790 Kč/180 × 90 cm