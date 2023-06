Mezi bylinkami najdeme klid a energii

Na bylinkové zahrádce je cosi zvláštního, co dráždí fantazii a prospívá tělu i duši. Jako by tam spojily své síly všecky povzbuzující energie. Nechme je účinkovat a užijme si bylinky na co nejvíc způsobů!

Foto: Adéla Mclintock, Právo Tradiční bylinková zahrádka, jak ji mají rádi nejen Angličané, vsází na přehlednost a formální členění převzaté ze starých klášterních zahrad.