Snová zahrada, v níž prázdniny nekončí

Poté, co si manželé Fexovi postavili zbrusu nový dům, zjistili, že to pro ně není úplně ono. Rozhodli se začít od píky a hodili záchranný kruh chátrajícímu gruntu v Chrástově nedaleko Pelhřimova.

V chládku před haltýřem, uvnitř kterého pramení studánka, roste do výšky dospělého člověka ozdobnice. Usilovně se ji snaží trumfnout oměj s kuriózními přilbicemi modrých květů, do nichž se dostanou jen podnikaví čmeláci.

Ptáčkům se tu líbí. Bodejť by ne, když vždycky najdou něco dobrého na zub. Menu složené z hmyzích škůdců a housenek si občas zpestřují ovocnou úrodou, ale i to má své výhody, jak se paní Jaruška přesvědčila. Nejspíš díky kosovi se tu totiž objevil keř černého rybízu překvapivě znamenité chuti.

A nebyl by to grunt, kdyby se v něm nezelenalo brambořiště. Fexovým by ho mohl závidět kdejaký sedlák. „Už roky nemělo plíseň ani mandelinku,“ raduje se pěstitelka. Úspěch přičítá tomu, že přes pětadvacet let nebyly v zahradě použité chemické přípravky.