Aby ušetřil, postavil si na zahradě hospůdku jen z recyklovaného materiálu. Vyhrál s ní národní soutěž

Pandemie koronaviru, a především s ní související lockdowny poděsily spoustu britských otců natolik, že se mnohdy už během poslední celonárodní uzávěry houfně pustili do budování vlastních malých zahradních hospůdek.

Otec tří dětí se živí jako konzultant pro bezpečnostní management, ovšem doma je především nadšeným kutilem. A tak pro něj nebylo žádnou velkou námahou nastudovat si vše potřebné a pustit se do díla.

Vědom si toho, že používat zcela nový materiál na v podstatě obyčejnou kůlnu by bylo zbytečně drahé, rozhodl se, že svou hospůdku postaví výhradně z materiálů z druhé ruky.

Prošel tedy stránky sdružující nadšence do zahradních hospod a především sběrné dvory široko daleko a zhruba před rokem se pustil do díla. Každý kus dřeva použitý na přístřešku mu prošel rukama, každý bylo třeba přiříznout a přibrousit, na stavbu padlo také na 4500 kusů spojovacího materiálu.

V každé rodině symbolizuje Vánoce něco jiného. Někde vytáhnou ze skříně po generace uchovávaný betlém, tu vyzdobí okna, jinde zase zavěsí na dveře věnec s chvojím. Co je symbolem Vánoc u vás? Co musíte nachystat, abyste si mohli říci: „Tak, a jsou tu zase Vánoce?“ Podělte se o kousek své sváteční atmosféry v naší tradiční vánoční přehlídce!

Oba manžele i jejich tři děti (Libby, 23, Jacoba, 19, a Evie, 12) pak nesmírně potěšilo, když se o uplynulém víkendu dozvěděli, že právě jejich minihospůdka byla letos vyhlášena nejlepší zahradní hospůdkou Spojeného království a v soutěži Britain’s best Pub Shed of the Year získala první místo.