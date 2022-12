Žena má domov jako vytržený z jiného času. Konkrétně ze 70. let

Když přátelé navštíví dům rodiny Radleyových, připadají si, jako by se vrátili v čase. Je totiž celý zařízený ve stylu 70. let. To, co pro někoho z té doby může představovat estetickou noční můru, je pro jiné důvod ke vzpomínání a třeba i trochu dojetí.

Ačkoli je Angličanka dle svých slov posedlá érou 70. let, stojí dostatečně pevně nohama na zemi na to, aby jí bylo jasné, že styl jejího domova nemusí sednout každému. „Někdo by řekl, že je to všechno smetí, ale já rozhodně nesouhlasím. Myslím, že je to skvělé. Je to na posouzení každého a já bych něčí styl nikdy nenazvala špatným. Je to prostě individuální věc a já myslím, že každý by si měl užívat to, co má rád,“ uzavírá.