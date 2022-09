Do prudkého zalesněného kopce architekti navrhli dům jako bílou lilii

Pozemek, který měli k dispozici klienti, patří k velice náročným z hlediska možnosti výstavby rodinného domu. Jeho strmý svah a hustý lesní porost vylučovaly nějaký tradiční přístup. Architektům se ze srdce příčila myšlenka, že by svým zásahem měli nějak ovlivnit, nebo snad dokonce poškodit okolní přírodu.

„Výchozím bodem bylo počáteční pochopení, že architektura by se měla přizpůsobovat terénu, ne naopak,“ říkají. Z vyvýšení samozřejmě ale těží i majitelé domu. Každý den mají za okny nádherný výhled do zeleně a veškeré dění kolem svého domu mají jako na dlani.

Pro dům autoři zvolili záměrně bílou barvu, která má příchozího poněkud překvapit. Naopak sloupy jsou schválně načerněné, aby co nejvíce připomínaly kmeny stromů a tím splynuly s okolím. Díky tomu dům vypadá, jako by se volně vznášel ve vzduchu.

Zajímavě je v tomto domě umístěna kancelář. Je vložena do jakéhosi „krku“ vedoucího z hlavní denní zóny k ložnicím. Tím je architekti oddálili a vytvořili jim co nejklidnější prostředí. Ložnice jsou na tomto podlaží dvě, jedna menší (ovšem stále s vlastní koupelnou) a pak hlavní ložnice domu. Ta má velkorysý prostor jak pro spánkovou část, tak pro šatnu a koupelnu.

S bujnou vegetací všude kolem domu hrozilo riziko, že se do centrálních částí interiéru nedostane dostatečné množství denního světla.

Architekti k architektonickému návrhu přistoupili jako k procesu umělecké tvorby a své dílo považují za umění. Jeho klíčovými hodnotami jsou dle jejich přesvědčení prvek překvapení a novost, tedy to, co by mělo být vlastní kterémukoli uměleckému dílu.