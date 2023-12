Vánoční výzdoba domova, jemuž vládne styl Provence

Domov paní Lindy je zařízen v provensálském stylu. Před pandemií to však byla jeho poněkud neobvyklá verze. Bílý základ totiž nedoplňovala jemná fialová nebo modrá, ale zelená. Během covidu však měla naše čtenářka dostatek volného času na změnu a zelené prvky vyměnila. Nově se tedy v její domácnosti snoubí bílá s jemnými růžovými tóny.

„Vyhodila jsem všechna dvířka od kuchyňské linky, ale zachovala jsem korpusy, protože mi bylo líto je zlikvidovat. Spojila jsem se s jedním truhlářem, který nám udělal dvířka nová a použil na ně hezké porcelánové úchytky, které jsem měla už na těch původních. Kdysi jsem je koupila, protože byly krásné, a velmi hezky vypadají i teď,“ říká paní Linda.

Nově prostor mezi okny vyplňuje skříňka na talíře, kterou koupila od známého, jemuž ležela ve skladišti, prášilo se na ni a běhaly po ní myši. Linda si ji vzala do parády a důkladně renovovala tak, aby dobře zapadla do jejího domova. Na povrchu skříňky vytvořila i pravou venkovskou patinu.

„Skříňka byla původně hodně ošuntělá a odřená. Ale jinak, než jsem potřebovala,“ vzpomíná a dodává: „Zbavila jsem se rovněž po letech květované sedačky. Přiznám se, že jsem ze všech těch květů pak už sama také kvetla.“

Do obývacího pokoje, jenž je propojený s kuchyní a tvoří přirozené srdce domova, tak pořídila prostou bílou sedačku, kterou doplňuje polštářky ve vhodných barvách podle nálady a potřeby.

Letošní vánoční výzdobu prý původně plánovala v duchu ladovské zimy. „Bohužel se mi k tomu ale nepodařilo nic sehnat. A ono by to ani moc nešlo. Vždyť máme teď na terase 14 stupňů (povídaly jsme si v polovině prosince - pozn. red.). To by vážně nesedělo.“

Foto: Archiv čtenářky

Nakonec Linda zvolila jako jeden z hlavních motivů hvězdu, napekla cukroví ve tvaru hvězdiček a do oken pořídila světla v téže podobě. Nějaké to světlo je přitom v každém okně celého domu, takže v noci přívětivě září do okolí.

V interiéru se soustředila na dekorace v růžové barvě a s převahou přírodních materiálů, které má v oblibě a které navíc se stylem Provence pěkně souzní. „Přání budu mít letos jediné, a to stejné jako každý rok - abychom nevyhořeli. Máme tu totiž spoustu svíček. Manžel se mě vždycky ptá, jestli nejsem v nějaké sektě,“ směje se paní Linda.

Světélka ve tvaru svíček zdobí i urostlou, 18 let starou normandskou jedli, která stojí před domem. Jak říká hrdá majitelka, jedle, ta prostě musí svítit! „S vánoční výzdobou začínám už koncem listopadu. Protože Vánoce jsou to jediné, co na zimě miluju. A ruším ji až na konci ledna. Protože si ta světélka a svíčky opravdu ráda užívám. Navozuje to takové teplo domova. Ještě k tomu oheň v krbu… Je to pěkné,“ uzavírá naše čtenářka.

