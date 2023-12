Australan na svůj dům umístil vánoční výzdobu blikající v rytmu hudby. Sousedé jsou z ní nadšení

Úctyhodným počtem 23 tisíc světel a dalších ozdob pokryl svůj dům a jeho bezprostřední okolí Australan Daniel Renwick z Banora Pointu v Novém Jižním Walesu. Na rozdíl od spousty dalších nadšenců do vánoční výzdoby domů se Daniel ovšem nespokojuje pouze s tím, že všechna ta nádhera svítí a bliká.

Třiačtyřicetiletý muž začal pravidelně svůj dům zdobit na Vánoce před čtyřmi lety. Byl to původně jen takový koníček. Nyní ale však svou činnost chápe jako misi. Pro své přátele, rodinu a sousedy totiž v předvánočním čase pořádá velkolepou světelnou a hudební show. Veškerou světelnou výzdobu totiž propojil s hudebním systémem, a tak hlasitě reprodukované skladby doprovází unikátní světelná podívaná.

Neznalý člověk by si při tom mohl snadno myslet, že to přece nic není. Ale jak říká Daniel, ve skutečnosti na přípravě každé skladby a světelného doprovodu k ní stráví 100 hodin, než je všechno pěkně sesynchronizované. Je pravděpodobné, že profesionál by měl vše jistě hotové mnohem rychleji, ovšem Daniel je amatér, který v potřebných oborech žádné oficiální vzdělání nemá a vše se musel naučit sám podle videí na internetu.

„Říkal jsem si, že po těch několika náročných letech pro všechny lidi na světě vytvořím pro naši komunitu vánoční světelné představení, které nám snad zase pomůže vrátit trochu radosti a nálady. A lidé to velmi ocenili,“ cituje Daniela web Need to Know.

Ačkoli Danielem vybranou reprodukovanou hudbu nemusí mít každý právě spojenou s Vánocemi, jeho sousedům to očividně vůbec nevadí. „Někteří z našich sousedů na to koukají častěji než my sami. Jdou ven každý večer, vytáhnou si židle a show sledují se svými rodinami,“ popisuje Daniel. (V Austrálii mají touto dobou léto.)

Ostatně, ačkoli video v úvodu zachycuje část rockové skladby podmalované světelnými efekty, Daniel svou světelnou show doprovází hudbou rozličných žánrů. V loňském roce vytvořil například fantastickou podívanou na motivy filmových melodií Johna Williamse.

Hodně času mu pak zabere i samotná instalace světelných prvků. Jak říká, pečlivé rozvržení umístění každého z nich a vlastní uchycování včetně přivrtávání do cihlové zdi zabere dohromady několik měsíců práce. Obvykle proto začíná už v říjnu.

„Když jsem s touto show začínal, měl jsem 3500 světel. Tento rok mám okolo 23 tisíc a čtyři pohyblivé hlavy, které jsem přidal už loni,“ uzavírá Australan.

