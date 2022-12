Vánoční trendy: jednoduchost a přirozená krása

Češi Vánoce milují. Stejně tak to platí i o tradicích. To hlavní, co nesmí chybět, je vánoční stromeček. Ozdob je k dostání nepřeberné množství. Při strojení tedy můžete zvolit klasiku, nebo naopak popustit uzdu fantazii. A inspirovat se můžete i módními trendy.

Foto: Mountfield Tradiční ručně foukané ozdoby z českých skláren jsou vánoční klasikou.