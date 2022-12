České foukané ozdoby ve stylu secese září na stromu v Bruselu

Secesní kolekce pro bruselský stromeček čítá přes čtyři desítky dekorů. S barevnými variantami je to přes 100 jedinečných druhů ozdob. A jsou mezi nimi tvary, které byly v Koulieru vyfoukány úplně poprvé. Aby nové ozdoby skutečně vycházely ze secesních linií a barevnosti, znamenalo to měsíce příprav a experimentů.

„Zakoupili jsme knihy o secesi a naše děvčata začala studovat. Museli jsme se dostat do atmosféry té doby, a tak jsme procházeli obrázky, dělali si nákresy,“ vysvětlovala Šrámková. „Nejsložitější pak bylo začít. Byla jsem z toho naprosto v šoku, měla jsem z toho úplně trauma. Nějaké nápady byly, ale než jsem se do toho dostala, trvalo to,“ říká nyní už s úsměvem jedna z malířek v dílně.

„Na jaře 2021 jsme se dozvěděli, že v nedalekém Horním Bradle skončila firma na výrobu foukaných ozdob. Nenechalo nás to lhostejnými, abyste se toto řemeslo naučili, jsou za tím roky práce. Ti lidé si vše museli odsedět a odmalovat. Najednou neměli, jak to zúročit. A tak jsme se rozhodli nabídnout jim pracovní uplatnění. A tím současně uchovat část historického dědictví,“ říká Šrámková.

Práci v nové sklárně získalo z původních pětatřiceti osmnáct zaměstnanců. Ne každý se dostane do Bruselu do prostor Evropského parlamentu, aby mohl křehkou krásu z Oflendy spatřit na vlastní oči. Aby čeští zájemci nebyli ochuzeni, byl stejný secesní strom ozdoben také na zámku v Loučeni ve středních Čechách. Je součástí a vyvrcholením prohlídkové trasy v zámecké knihovně, a to až do 6. ledna.