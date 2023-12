Tady bydlí ježibaba? Ne, je to pracovní kout milovnice perníku

Vše začalo před několika lety, když Monika Orreyová nastoupila do nové firmy v kalifornském Oakley a byla tam teprve dva měsíce. Ve firmě vyhlásili soutěž o nejpěknější vánoční výzdobu kóje.

Monika patří k milovníkům zdobení všeho druhu a Vánoce miluje nade vše. proto si řekla, že to je naprosto ideální příležitost, jak se před kolegy předvést i z trochu jiné stránky. Ostatně svou domácnost zdobí na Vánoce každoročně a její rodina to prý hodnotí jako maličko víc, než je třeba. Nicméně všichni jsou vždycky nadšení, jak podotýká Monika.

Do práce proto přichází vždycky v některou adventní neděli, aby byli kolegové v pondělí při příchodu do práce překvapení. Výzdoba přitom není nijak drahá. S jasným plánem, jak chce svou kóji vyzdobit, si už dopředu nashromáždila dostatek lepenkových krabic „Největší náklady nakonec představovala lepicí páska,“ sdělila Orreyová v rozhovoru pro agenturu SWNS .

„Rozhodně to prolomilo ledy,“ vzpomíná na první rok, kdy svou kóji proměnila v perníkovou chaloupku. „Spousta kolegů bere své děti do práce, aby jim ukázali perníkovou chaloupku, a na mnoha tvářích to vykouzlí úsměv. Mise splněna!“ hlásí spokojeně Orreyová.