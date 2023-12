Vyrobte si jednoduchou a přitom krásnou vánoční dekoraci z fošny

Adventní čas si spousta lidí ráda krátí vlastnoruční výrobou vánočních dekorací. Pokud jste to ještě nezkusili, měli byste. Člověk si při této manuální práci odpočine a vyčistí hlavu. Totéž platí pro sběr materiálu. Vypravit se pro něj můžete samozřejmě do obchodu, ale vycházka do lesa nebo třeba jen po vlastní zahradě bude jistě zábavnější.

Foto: Linda Synková K dekoraci lze využít i nejrůznější vánoční ozdobičky z přírodních materiálů a vše pak doplnit světélky.