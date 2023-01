Fotovoltaika s vyšším výkonem a přetoky? Jen pokud ji schválí místní distribuční společnost

Každý nový zájemce o fotovoltaiku musí ještě předtím, než se pustí do instalace, podat žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě. Teprve poté, co mu distribuční společnost udělí svůj souhlas, může pokračovat se zařizováním nové fotovoltaiky.

Souhlas distributora již není samozřejmostí

Jak vyplývá ze zkušeností dodavatelů FVE, bývalo donedávna vyřízení smlouvy o připojení víceméně formalitou. Prakticky se nestávalo, že by ze strany distribuční společnosti přišla zamítavá odpověď.

Vlna velkého zájmu o fotovoltaiku, který rozdmýchala pandemie a po ní následující události, jako byl krach některých poskytovatelů energií, navazující skokový růst cen a nejnověji válka na Ukrajině, však situaci změnily. Nových domácích elektráren je najednou tolik, že kapacita distribučních sítí v některých oblastech republiky podle firem instalujících FVE přestává stačit.

„Zatím to není nijak extrémní, ale už to ani není výjimečné. Jen u klientů naší společnosti jsme v uplynulých měsících evidovali v průměru tak dvě zamítnutí týdně. To jsou možná 2-3 procenta případů, přitom dřív to bývala maximálně promile. A to se bavíme o fotovoltaikách v původních limitech, tedy většinou do 10 kWp. Pokud v návaznosti na nová pravidla začnou poptávat větší fotovoltaiky, až k 50 kWp instalovaného výkonu, nepochybně bude hůř,“ upozorňuje Jaroslav Šuvarský ze společnosti S-Power Energies.

Čtyři možné odpovědi distributora

V odpovědi na podanou žádost o připojení nové FVE do distribuční sítě se zájemce může dočkat několika základních variant. Buď distribuční společnost jeho žádost schválí a zájemce o FVE má vyhráno.

Společnost ji ovšem může také sice schválit, ale s tím, že nejprve bude nutné posílit v dané lokalitě síť, takže majitel domu bude muset zkrátka čekat, až bude v jeho lokalitě posílena trafostanice. To může znamenat prodlevu třeba i 18–24 měsíců. Toto časové oddálení má ale pro zájemce značné riziko.

„Projekt zpracovaný k žádosti stojí na technologiích, které o dva roky později už nemusí být k dispozici. Například panely se neustále vyvíjejí, mění se jejich výkon i rozměry. Podobné to může být i s dalšími komponenty. Ve finále nám tak v době posílení sítě mohou chybět potřebné technologie nebo mohou být za úplně jiné ceny,“ upozorňuje Šuvarský.

Foto: Solution Energy Fotovoltaické panely lze umístit prakticky na všechny typy střešních krytin.

Jinou možností je (což může být i řešením předchozího případu), že distributor schválí elektrárnu s menším výkonem, než klient plánoval.

V takovém případě je nutné dobře zvážit, o kolik lze oproti původnímu návrhu FVE s výkonem ustoupit, aby se systém majiteli ještě vyplatil.

Varianta, kterou nikdo nechce: Zamítnutí

Další možnou odpovědí distribuční společnosti je zamítnutí. Zájemce má v takovém případě dvě možnosti. Buď na FVE rezignovat zcela, anebo si nechat nainstalovat tzv. bezpřetokový systém, kdy veškerou vyrobenou elektřinu využívá k napájení spotřebičů nebo ohřevu vody, případně ukládá do baterií.

Ovšem nesmí ji pustit do sítě s výjimkou tzv. technologických přetoků, což jsou nárazové přetoky do hodnoty 115 W. Při jejím překročení hrozí sankce.

„Problém je, že aktuálně nastavený mantinel technologických přetoků je až příliš přísný a pro některé střídače je dosažení takto nízkých hodnot obtížné. Aktuálně proto Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT), jehož jsme členem, vede intenzivní jednání o tom, jak by bylo možné upravit Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS). Výsledkem by mělo být, že distribuční společnosti nebudou pokutovat dodávky (přesmyky) do sítě do 1 kW. Takový limit je pro většinu technologií na trhu splnitelný a minimalizuje riziko pokut,“ vysvětluje Jaroslav Šuvarský.

Komu se vyplatí FVE s vyšším výkonem

Navýšení limitu výkonu fotovoltaických systémů až na 50 kWp je zajímavé nejen pro nové zájemce o FVE, ale také pro majitele již instalovaných elektráren. Ti v případě, že jejich stávající zařízení nemá dostatečný výkon, mohou uvažovat o jeho rozšíření.

I oni však nejprve musí zažádat distribuční společnost, pokud mají zájem o možnost přetoků.

„Obecně se dá říci, že fotovoltaiku dimenzujeme optimálně na pokrytí zhruba 70 % celkové roční spotřeby elektřiny v domě. V případě nemovitostí s vysokou spotřebou (nad 13 MWh ročně) jsme však doposud naráželi právě na limit omezení maximálního výkonu,“ uvádí Jan Hanuš ze společnosti Woltair s tím, že nyní s možností navýšení limitu výkonu FVE na 50 kWp se těmto domácnostem rozšíření stávající fotovoltaiky rozhodně vyplatí.

V každém případě pak platí, že při navrhování zcela nové FVE nebo rozšiřování stávající, je třeba uvažovat směrem do budoucna a počítat s možným zvýšením energetické náročnosti domu.

Rodina se například může za nějaký čas rozhodnout pro pořízení elektromobilu a ten bude chtít doma dobíjet. Dodavatelé FVE už nyní registrují zvýšený zájem právě o elektrárny s tzv. wallboxem, tedy nabíjecí stanicí pro elektromobily.

Jak probíhá rozšíření v praxi

Průběh rozšíření stávajícího systému FVE je stejně individuální, jako je individuální návrh každého systému pro každou domácnost. Výhodu má ten, kdo si nechal už původní systém navrhnout tak, že se s rozšířením nad 10 kWp počítalo.

„Pokud to tak není, záleží na tom, co si od rozšíření člověk slibuje a jak vypadá současný systém a všechny jeho komponenty. V některých případech se může jednat pouze o doplnění panelu na střechu, což může být i velmi rutinní záležitost, jejímž předpokladem je ale samozřejmě dostatečná plocha na střeše. V jiných případech může být nutné nahradit nebo doplnit další střídač či měnič dimenzovaný pro cílovou kapacitu a také upravit kapacitu bateriového úložiště, pokud člověk potřebuje více energie například večer nebo v noci. Je-li třeba provést vše z uvedeného, jedná se už o nároky srovnatelné s instalací nové fotovoltaické elektrárny,“ upozorňuje Hanuš.

Foto: Bidli Každý systém musí být navržen na míru konkrétní domácnosti. Zároveň je dobré počítat s dalšími energetickými výdaji do budoucna.

Nejlepší začátek při úvahách o rozšíření FVE je proto obrátit se na odborníky a s nimi veškeré varianty a možnosti konzultovat.

Ideální je pak samozřejmě pokračovat v rozšíření s firmou, která instalovala původní systém (byl-li s ní majitel spokojen). Pokud to z nejrůznějších důvodů není možné, neměla by být problematická ani spolupráce s novou společností. V každém případě je při rozšiřování systému třeba dodržet pravidla pro uznání záruky.

Pozor u systému s dotací!

„Vyšší kapacita z vaší fotovoltaiky vlastně udělá úplně jiný solární systém, než jste měli dosud. Proto je před samotnou instalací potřeba všechny plánované úpravy zaznamenat do projektové dokumentace,“ upozorňuje na svém webu společnost Schlieger.

Zájemci o rozšíření, kteří dostali na již existující FVE dotaci, proto také musí informovat dotační titul o svém plánu svůj systém rozšířit. Pokud by to opomněli, mohla by jim být dotace zpětně odebrána.

