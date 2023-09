Proměňte starou půdu v atraktivní byt

Při současných cenách nemovitostí se pro mnoho lidí stává rekonstrukce staré půdy často jedinou cestou k vlastnímu bydlení. Do přestavby dosud nevyužívaných prostor pod střechou se tak pouští více lidí než dříve. Úplně jednoduché to ale není.

Do prostorů, ve kterých je požadavek na zachování intimního prostředí, je vhodné zvolit neprůhledné sklo,“ doporučuje Tomáš Pilský, manažer pro inovace společnosti Vekra. Celoskleněné dveře mohou být jak otočné, tak i posuvné nebo kyvné (lítačky), možností je i jednokřídlé či dvoukřídlé provedení a kombinace s bočními či horními světlíky.

Obytnému podkroví je třeba zajistit rovněž vhodné vytápění. Obecně platí, že radiátor by měl být umístěn pod oknem, a to v celé jeho šíři. Tím je zajištěna optimální cirkulace vzduchu, která je dána větráním okny nebo prostupem netěsnícími okny nebo parapety. Takto umístěný radiátor kompenzuje tepelné ztráty.

Pokud by byl problém s jeho umístěním na stěnu, lze sáhnout po volně stojícím radiátoru. „V případě volně stojící varianty se radiátor instaluje na nožičky. Standardně používáme nožičky k radiátorům do výšky 60 cm. Pokud ale podkrovní prostor vyžaduje vyšší těleso, nožičky lze použít i u něj, ale je třeba počítat s fixací radiátoru v horní části,“ říká Miroslav Váša, vedoucí prodeje designových radiátorů Zehnder.

To platí také v koupelně. V té je navíc třeba pamatovat ještě na omezení daná stavebním zákonem. Jak upozorňuje Miroslav Váša, u koupelny v podkroví může být komplikací nutnost napojení veškerého sanitárního zařízení na rozvody, přičemž svislé odpadní potrubí neboli stoupačka musí být maximálně 1,5 metru od toalety. To omezuje nejen umístění umyvadla, sprchového koutu, vany, ale i koupelnového radiátoru, který by měl být vždy v dosahu pro snímání ručníků a osušek.