Z dvojice bytů k pronájmu se stal po rekonstrukci jeden a zůstal v rodině

Paní domu prozradila, že si to představovala jako mávnutí kouzelného proutku. To se ovšem s ohledem na rozsah rekonstrukce nekonalo a místo kouzelného proutku držela v ruce spíše dirigentskou taktovku. Ale protože tým, který řídila, byl velmi schopný, tak jediné, co drhlo, byly dodávky materiálu, zkomplikované situací kolem covidu. I přes tyto obtíže vše společně během roku a půl dotáhli do hezkého, funkčního a vkusného konce.