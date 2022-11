Proměna bytu se zdařila i díky včasnému předání práce architektce

Proměna bytu s dispozicí 2+kk v novostavbě v pražském Karlíně je ukázkou toho, jak se někdy vyplatí, když majitelé přenechají tuto práci bytovému architektovi včas. Ještě než se pustí do větších úprav, s nimiž by nakonec nemuseli být příliš spokojeni, a stálo by je to tak jen peníze navíc.

Foto: Robert Žákovič a časopis Bydlení mezi panely Základní barevná paleta bytu se nese v šedobéžových tónech.