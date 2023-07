Proluku v bloku domů vyplňuje moderní stavba se zajímavě řešenými byty

Jednak je tu rušná ulice, před jejímž hlukem jsou ale všichni dobře chráněni, protože žádná z domácností do ní nemá okna. Druhý venkovní prostor je dvůr se stromy svíraný okolními domy, do nějž se vchází průchodem v předním domě. A nakonec je tu zahrada za nově postaveným domem, kterou mají jeho obyvatelé pro sebe.

Příchozí se po vstupu do domu ocitne ve velkoryse řešené vstupní hale, kde může pokračovat po schodišti vzhůru, anebo výtahem do vyšších podlaží. Dvoje dveře pak už vedou do bytů, další čtyři jednotky mají však svůj vlastní samostatný vstup přímo ze dvora.