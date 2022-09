Poslední slova maminky si vzal k srdci. Silný rodinný příběh dal vzniknout výjimečné stavbě

Proč jste se rozhodl pro stavbu nového domu?

Můj původní záměr byl takový, že si tu postavím rekreační dům na víkendy, a navážu tak na to, co tu bylo historicky. Stavba stojí na místě původní chaty, kterou postavili moji rodiče, spoluzakladatelé zdejší chatové oblasti, v 60. letech minulého století.

Už v průběhu stavby jsem to ale začal přehodnocovat a říkal si, že z toho jednou bude plnohodnotné celoroční bydlení. Je to ale výhled v horizontu třeba pěti let. Přece jen je to tu trochu odříznuté a na každodenní dojíždění do práce to není. Zároveň mám k tomuto místu citový vztah, prožil jsem tu dětství, znám tu každý strom, každého souseda.

Navíc se k tomu pojí ještě takový příběh. Když moje maminka onemocněla, říkala mi, ať to tu neprodávám, ať si tu postavím pořádný dům. Ale ať počkám, že nechce vidět, jak se původní chata bourá. Maminka zemřela na podzim 2016 a na jaře 2017 jsem začal chystat projekt…

Jak velká byla původní chata?

Rodiče tu postavili to, co tehdy umožňoval stavební zákon, tedy rekreační chatu o rozloze 50 m2, která tu stála až do roku 2018. Chatu jsme postupně zvelebovali a udržovali, napojili jsme ji na elektřinu a obecní vodovod.

Po úmrtí mého táty jsem postupně přikupoval přilehlé pozemky a vytvořil tak ideální prostředí pro stavbu většího domu.

Jak velký byl původní pozemek a jakou rozlohu má teď?

Původní pozemek měl 1800 m2, teď má 9500 m2, tedy necelý hektar.

Jak to bylo se stavebním povolením, vyřizoval jste ho sám?

Ano, vše jsem si vyřizoval sám a proběhlo to bez problémů. Na stavebním úřadě byli poměrně striktní a vše pečlivě zkoumali, ale vzhledem k tomu, že můj pozemek nemá žádné sousedy, respektive jediným sousedem je obec, navrhli to vyřešit veřejnoprávní smlouvou s obcí. A to už pak probíhalo hladce.

Foto: Jan Planička Část veliké terasy je zastřešená a chráněná před deštěm.

Věděl jste hned, že chcete dřevostavbu?

Na začátku ne. Bylo tu několik možností, co tady postavit. Zvažoval jsem například moderní zděnou vilu, kamenný dům v toskánském stylu, bungalov, srub nebo roubenku. Měl jsem asi šest návrhů, ale ani jeden mě sám o sobě neuchvátil. Tak jsem si řekl, že z každého vezmu část, co se mi líbí a zkusím to nějak propojit v ideální celek.

Hlavní moje kritérium bylo dřevo, kámen a sklo. Žádné další materiály jsem nechtěl, chtěl jsem zachovat ducha tohoto místa. Původně měl být celý dům obložený dřevem, ale pak se mi to přestalo líbit, a udělal jsem to takto napůl. Strana k vodě má omítku a strana k lesu je obložená dřevem.

Kdo vám návrhy dělal?

Návrhy dělal můj kamarád architekt, se kterým jsem vše průběžně konzultoval, a ve finále jsme došli k závěru, že to bude dřevostavba. Respektive navrhl mi ji s ohledem na to, že dům budu využívat zatím pouze sezónně nebo rekreačně.

A to mimo jiné z toho důvodu, že dřevostavba se velmi snadno prohřeje a vytopí, zatímco vytopit vymrzlý kámen nebo cihlu trvá dlouho. A mně se na tom líbilo hlavně to, že dům bude postavený za dva dny. Že sem přijedou, seskládají panely a bude to hotové. Nechtěl jsem tu mít staveniště.

Technické informace: Dispozice: 5+kk Užitná plocha: 250 m2 Energetický standard: nízkoenergetický Topný systém: Fenix Group Typ konstrukce: difúzně otevřená konstrukce z celostěnových panelů Doba výstavby hrubé stavby: 7 dní Realizační firma: Prefast CZ, s. r. o.

A jak tedy probíhal výběr stavební firmy, jaká byla vaše kritéria?

V úvodním kole výběru jsem na základě studie oslovil více stavebních firem se zaměřením na dřevostavby. Nakonec s ohledem na ne přímo snadný přístup k pozemku nabídku na stavbu akceptovaly pouze dvě firmy, z nichž jsem se rozhodl pro brněnskou firmu, která realizuje stavby panelovým „skládacím“ systémem.

Byl jsem se podívat i u nich ve výrobní hale a moc se mi líbila jejich technologie výroby.

Nechal jste si od nich dělat i základovou desku?

Ne, na tu jsem měl jinou firmu, která se specializuje na zemní práce v takto komplikovaném terénu. Příprava svažitého pozemku nebyla vůbec jednoduchá. Kromě základové desky se dělalo i podzemní podlaží, kvůli kterému se muselo zaříznout do svahu daleko víc, než jak tomu bylo u původní chaty.

Dům jste si nechal postavit na klíč, nebo jako hrubou stavbu?

Firma postavila hrubou stavbu, která zahrnovala okna, střechu, fasádu, celou terasu, podlahu bez povrchové pokládky, podlahové topení a vodu. Zbytek (elektřinu, podlahovou krytinu, dlažbu, obklady a komplet interiér včetně výmalby) jsem si dělal svépomocí s externími dodavateli.

Nastaly v průběhu stavby nějaké komplikace?

Ano, komplikace nastaly, ale byly způsobené na naší straně. V průběhu stavby jsme totiž začali uvažovat nad změnou celé terasy, což ale posunulo termíny všech navazujících prací, které se pak dost natáhly a už tak hezky nenavazovaly.

Další komplikací byl samozřejmě covid-19, a s ním se pojící karantény a omezení pohybu, které všechny práce opět dost prodloužily.

Foto: Jan Planička Kuchyň je v bílém provedení s kuchyňským ostrůvkem.

O kolik se tedy stavba protáhla oproti původnímu plánu?

Skoro o rok a půl. Jak jsem už zmínil, projekt jsem začal chystat na jaře 2017, v tomtéž roce jsem si také vyřídil stavební povolení. V roce 2018 pak proběhla demolice staré chaty a stavba podzemního podlaží včetně základové desky.

V létě 2019 začala firma připravovat panely a v srpnu postavili hrubou stavbu, která byla hotová za týden. Kdyby nebylo to zdržení s terasou a následně kvůli covidu, byl by dům v roce 2020 komplet hotový.

A jak to tedy bylo s terasou?

V průběhu stavby se začaly objevovat různé názory od projektantů a architektů, že by místo původně navržené dřevěné terasy byl lepší nějaký odolnější materiál s ohledem na zdejší vysokou vlhkost. Kolem jsou lesy, potok a rybník, a když tu něco necháte venku přes noc, tak je to ráno úplně mokré.

Takže se začal řešit nový projekt, bylo potřeba udělat posouzení od statika, nové nacenění atd. Celé se to natáhlo na půl roku, protože statik byl nemocný, až jsem pak ve finále zjistil, že se mi nový návrh s železnými nosníky vůbec nelíbí. Takže jsme skončili u původního dřeva, i za cenu, že ho musím jednou za dva roky natírat.

Vaše terasa je každopádně velkolepá. Jakou má podlahovou plochu?

Terasa má 150 m2. Mým velkým přáním bylo, abych z terasy viděl celý pozemek, což se podařilo a moc si to užívám.

Proč jste se rozhodl pro patrový dům?

To má prostý důvod. Chtěl jsem z ložnice, respektive přímo z postele, vidět na rybník, což by v bungalovu nešlo. Ale když se podíváte na půdorys, zjistíte, že velká část domu je vlastně bungalov. Udělal jsem to tak s ohledem na případnou budoucí horší mobilitu ve stáří.

Popis půdorysu: Výjimečná dřevostavba s dispozicí 5+kk byla postavena na míru náročným požadavkům majitele. Stavba má celkem 3 podlaží a nachází se na svažitém pozemku. V suterénu bude výhledově samostatná bytová jednotka 1+kk, která bude sloužit návštěvám či případně k pronájmu. V přízemí domu se nachází hlavní vstup s prostornou halou, na kterou navazuje malá šatna a samostatné WC, dále je tu vstup do obytné části pro hosty a dveře přímo na terasu. V části pro hosty je chodba, technická místnost, dva pokoje a koupelna. Ze vstupní haly je také vstup do hlavního obytného prostoru, který v sobě spojuje obývák, kuchyň s barovým pultem a velkou jídelnu až pro 12 lidí. Hlavní prostor je několikaúrovňový a má vysoké stropy, je tu vstup na terasu a v obývací části krásný prosklený krb. Odsud vedou schody do patra, kde je malá galerie, dvě ložnice a dvě koupelny.

Interiér má oddělené pokoje v přízemí. Má to nějaký důvod?

V současnosti pokoje slouží pro syna s rodinou, ale myslel jsem při plánování i na budoucí možné využití celého domu k pronajímání a rekreaci. Syn v tomto oboru podniká, takže kdyby tu nechtěl jednou žít, může dům pronajímat k rekreačním účelům.

Jak je to s přehříváním stavby v létě?

Střecha je skvěle zaizolovaná, takže i když je černá a chytá teplo, dovnitř ho propouští velmi málo. I při třicetistupňových vedrech tu bylo maximálně kolem 24 °C, a to bez klimatizace a dalších ochlazovacích systémů. Nic takového tu nemám a ani neplánuji.

A nějaké stínění tu máte?

V přízemí jsou žaluzie jen ve vstupní hale. Dále plánuji žaluzie ve všech pokojích (ložnicích) společně s klasickými závěsy a v koupelnách budou žaluzie a rolety pro pocit soukromí. Jinak jsem to tu chtěl mít otevřené a prosvětlené.

Foto: Jan Planička Dřevostavba je postavená z celostěnových panelů, seskládaná byla za pouhý týden.

Jak je to s tepelným komfortem v zimě? Jak topíte?

Mám tu elektrické podlahové topení s centrální jednotkou a dálkovým ovládáním přes mobil. V kuchyni a obývacím pokoji mám na podlaze dlažbu, která velmi dobře akumuluje teplo. Přes dálkové ovládání si nastavím topení na požadovanou teplotu s určitým předstihem před příjezdem, je příjemné přijet do tepla.

Dále mám i centrální krb na dřevo. Topit dřevem je moc příjemné, navíc se tím vytopí celá obytná část (kuchyň a obývací pokoj) na 24 °C, takže se dá dost ušetřit na elektrickém topení. Chci ještě s ohledem na ceny energií nainstalovat na střechu solární panely, čímž by se mohly ještě více snížit náklady na vytápění. Rád bych to stihnul do zimy.

Máte nějaké další technologie?

Mám rád jednoduchost a čistotu, proto jediné moderní technologie v domě je dálkové ovládání topení přes telefon a kvalitní zabezpečovací systém.

Budete v domě ještě něco dodělávat?

Ano, teď si užíváme letní pohody, trochu odpočíváme a dolaďujeme dokončovací fázi. Na řadě je nyní parková úprava pozemku a okolí domu, samozřejmě další zabydlování interiéru a terasy nábytkem a dekoracemi.

V podzemí se ještě rozhoduji mezi samostatným obytným prostorem 1+kk a saunou, uvidí se.

Foto: Jan Planička +30

Jak se vám v dřevostavbě žije?

Dům splňuje mé představy o nadstandardním prostoru v interiéru a v kombinaci s rozměrnou terasou a vazbou na okolní pozemek můžu opravdu říct, že stavba splnila mé očekávání.

Dům je umístěn v příjemné lokalitě na dosah Brna a všech potřebných služeb. Navíc řada mých vrstevníků přistoupila k podobnému řešení svého bydlení v této chatové oblasti, takže je tady dobrá komunita a taky skvělá komunikace s obcí a místními.

Takže vztahy tu máte dobré?

Ano, naším cílem je postupně tu vybudovat komunitu, která bude společně fungovat a spolupracovat na zlepšování a zkvalitňování služeb a vůbec života tady.

Co byste doporučil lidem, kteří se teprve chystají stavět?

Jednodušší je určitě realizace stavby na klíč, to bych zřejmě doporučil ostatním, i když se cena stavby může jevit finančně náročnější, zvláště při aktuálních cenách materiálu a práce.